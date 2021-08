Che cos’è il semestre bianco che sta per iniziare per il presidente Mattarella (Di lunedì 2 agosto 2021) (foto: YouTube/Presidenza della Repubblica)Dal 3 agosto cominceranno gli ultimi sei mesi da presidente della Repubblica di Sergio Mattarella, il cosiddetto semestre bianco. Durante questo periodo, a conclusione dei sette anni di mandato, il Capo dello stato non può usare usare uno dei suoi poteri maggiori, cioè licenziare il Parlamento e indire nuove elezioni politiche. Per le forze politiche può rappresentare un momento di intenso confronto e dibattito, perché senza la minaccia di essere mandate a casa potrebbero approfittare della situazione per creare nuove maggioranze o nominare un diverso presidente ... Leggi su wired (Di lunedì 2 agosto 2021) (foto: YouTube/Presidenza della Repubblica)Dal 3 agosto cominceranno gli ultimi sei mesi dadella Repubblica di Sergio, il cosiddetto. Durante questo periodo, a conclusione dei sette anni di mandato, il Capo dello stato non può usare usare uno dei suoi poteri maggiori, cioè licenziare il Parlamento e indire nuove elezioni politiche. Per le forze politiche può rappresentare un momento di intenso confronto e dibattito, perché senza la minaccia di essere mandate a casa potrebbero approfittare della situazione per creare nuove maggioranze o nominare un diverso...

Advertising

pfmajorino : Hanno totalmente ragione gli esponenti del #PD che stanno chiedendo le dimissioni della sindaca di #Voghera.… - AnnaSerturini : Se penso al primo giorno ancora mi emoziono. Questi colori, questa maglia, questi tifosi che ti fanno sentire speci… - snoopyleft : @sir_1980 @fattoquotidiano Credo proprio di no, dubito che sappiano anche cos'è un antivirus o anti-malware. Ma com… - cri_lavit : RT @G23Mld: Tra i cosiddetti istruiti e non complottisti non ce n'è uno che spieghi ai suoi amati lettori cos'è la CRISPR-CA, tanto per far… - veronica_tuc : @manginobrioches e non ti dico cos'è crescere in Sardegna con incarnato livello Irlanda, con le amiche che dopo il… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cos’è Che cosa è un ransomware e perché gli attacchi hacker sono sempre più frequenti AGI - Agenzia Giornalistica Italia