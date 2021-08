Apple chiude il Tinder per no vax

Advertising

robe_marc : @Apple Chiude purtroppo la Gazzetta del mezzogiorno e resta assurdamente attivo il fattoq.... una voce giornalistica nobile in meno - stefanodonadio : Accadde oggi: Apple presenta l’ultimo iBook G4, che chiude una gloriosa era - spidermac : Accadde oggi: Apple presenta l’ultimo iBook G4, che chiude una gloriosa era -

Ultime Notizie dalla rete : Apple chiude

il Giornale

Unjected , un'app simile a Tinder, ma destinata unicamente a far incontrare soggetti no vax . Alla base della decisione non vi sarebbe tanto la scelta di destinare i propri servizi ...la classifica Samsung con 0,9 milioni di Chromebook, ma è il produttore con la percentuale ... Il leader del mercato è ovviamentecon una quota del 31,9%. L'azienda di Cupertino ha ...Un nuovo libro racconta che Elon Musk si sarebbe proposto come CEO di Apple e che Tim Cook avrebbe terminato il colloquio con una imprecazione ...Electric Square prova a riportare in auge l'esperienza arcade di Split Second Velocity con il progetto di Detonation Racing per Apple Arcade ...