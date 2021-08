Volley Olimpiadi Tokyo | Gianlorenzo Blengini | “E’ stata una buona prova | la squadra è unita e compatta”

(Di domenica 1 agosto 2021) L’Italia delmaschile ha vinto meritatamente l’ultima partita del Gruppo A contro il Venezuela alledi. Un successo netto quello degli azzurri che con questo trionfo consolidano il secondo posto nel raggruppamento.si dice chiaramente soddisfatto per la quarta vittoria della fase a gironi. “Sapevamo che il match di oggi aveva poco significato in termini di classifica, però era importante dare continuità all’approccio e al modo di stare in campo. Abbiamo dimostrato di rispettare qualsiasi avversario. In generale èuna...

L'entusiasmo per aver conquistato il primo set galvanizza gli azzurri, che nel parziale successivo entrano in campo determinatissimi. Il colpo in diagonale di Vettori da seconda linea vale il 7 - 3. ...L' Italia maschile delha facilmente sconfitto il Venezuela per tre set a zero . Con ... Lo specialeLe Olimpiadi di Tokyo 2020 cominciano ufficialmente il 23 luglio 2021 (ma i tornei di calcio e softball cominciano due giorni prima per il numero di Nazionali iscritte). Assegnano ...Risultati volley e beach volley Olimpiadi Tokyo 2020: la diretta live, oggi domenica 1 agosto Italia Venezuela maschile indoor e gli ottavi in spiaggia.