Violentissima grandinata di grosse dimensioni nel cuneese (Video) (Di domenica 1 agosto 2021) Violentissima grandinata di grosse dimensioni e forte VENTO nel cuneese. Il maltempo sta interessando in queste ore gran parte delle regioni settentrionali: diversi disagi in Piemonte a causa di vento e soprattutto grandine. Il maltempo sta interessando in queste ore le regioni del Nord, raggiunte dalla perturbazione numero 8 del mese che ha fatto scattare l'allerta meteo in diverse

Ultime Notizie dalla rete : Violentissima grandinata Violenta grandinata a Ventimiglia, Confagricoltura Liguria si attiva per lo stato di calamità naturale Ventimiglia . "Dieci minuti di vera e propria tempesta" . Questa la descrizione fatta dagli agricoltori che nella serata di ieri hanno assistito, impotenti, ad una violentissima grandinata che si è abbattuta sulla zona di Ventimiglia, in particolare a Bevera , ed in alcune aree dell'interno della provincia di Imperia. Risultato: danni enormi con intere aziende ...

Grandinata a ponente: gravissimi danni alle aziende florovivaistiche della zona di Ventimiglia e all'olivicoltura dell'interno imperiese" Dieci minuti di vera e propria tempesta. Questa la descrizione fatta dagli agricoltori che nella serata di ieri hanno assistito, impotenti, ad una violentissima grandinata che si è abbattuta sulla zona di Ventimiglia, in particolare a Bevera, ed in alcune aree dell'interno della provincia di Imperia. Risultato: danni enormi con intere aziende ...

