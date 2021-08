Viene punto da un calabrone e muore: inutili i soccorsi per il 60enne (Di domenica 1 agosto 2021) E’ stata fatale la puntura di un calabrone per un dipendente comunale di Roccagorga, un uomo di 60 anni, che è deceduto a causa di uno shock anafilattico. Come riporta Latina Oggi, la tragedia si è consumata 3 giorni fa e sono stati inutili i soccorsi perché per il 60enne non c’è stato nulla da fare. Viene punto da un calabrone e muore L’uomo, residente nella zona periferica di Roccagorga, stava facendo giardinaggio all’esterno della sua abitazione quando, improvvisamente, è stato punto da un calabrone al collo. In un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 agosto 2021) E’ stata fatale la puntura di unper un dipendente comunale di Roccagorga, un uomo di 60 anni, che è deceduto a causa di uno shock anafilattico. Come riporta Latina Oggi, la tragedia si è consumata 3 giorni fa e sono statiperché per ilnon c’è stato nulla da fare.da unL’uomo, residente nella zona periferica di Roccagorga, stava facendo giardinaggio all’esterno della sua abitazione quando, improvvisamente, è statoda unal collo. In un ...

