(Di domenica 1 agosto 2021) “Ilc’è, però al collo ho una medaglia eera l’importante. Chediventi undiper la prossima Olimpiade”, così Antoninodopo aver conquistato la medaglia dinella finale del sollevamento pesi per la categoria degli 81 kg alle Olimpiadi di Tokyo. “Abbiamo iniziato a lavorare bene, grazie anche a un fantastico staff e a dirlo sono i fatti. Questa medaglia la dedico ai miei nonni e in particolare alcon il mio stesso nome, Antonino, e che ho perso poco prima della ...

ItaliaTeam_it : BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ???????? Ci hai fatto emozionare, hai tentato il tutto per tutto alla fine, sei… - Coninews : NINO DI BRONZOOOOOO! ?? Alle Olimpiadi di #Tokyo2020, con un totale di 365 kg, il pesista siciliano Nino #Pizzolato… - Eurosport_IT : NINOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ????????? Pizzolato è bronzo nel sollevamento pesi, categoria 81kg, con un totale di 365kg m… - fratus_marta : RT @ItaliaTeam_it: BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ???????? Ci hai fatto emozionare, hai tentato il tutto per tutto alla fine, sei un g… - ilfattovideo : Tokyo2020, Pizzolato: “C’è rammarico ma questo bronzo è un punto di partenza”. Poi la dedica al nonno scomparso -

Successivamente anche l'azzurro Antoninoè medaglia di bronzo nel sollevamento pesi categoria - 81 kg, preceduto solo dal cinese Lyu Xiaojun (oro) e dal dominicano Zacarias Michel Bonnat (...Leggi anche Quadarella conquista il bronzo anegli 800 sl: 'La medaglia del mio riscatto' ... quandofu sospeso per dieci mesi per bullismo. Una storia adesso archiviata perché Nino ...'Il rammarico c'e', pero' al collo ho una medaglia e questo era l'importante. Che questo bronzo diventi un punto di partenza per la ...Subito fuori invece gli azzurri del fioretto. L'Italia incrementa il suo medagliere alle Olimpiadi: un argento per Mauro Nespoli nel tiro con ...