Sonia Bruganelli e l’uso del jet privato | il retroscena che non ti aspetti

(Di domenica 1 agosto 2021), moglie di Paolo Bonolis, ha risposto alle tante critiche suldel jet. Spiegando che lo fa per un motivo ben preciso.(GettyImages)Paolo Bonolis esono una delle coppie più in vista nel panorama televisivo italiano. Hanno una splendida famiglia e sono da tantissimi anni insieme. Lui è uno dei più grandi conduttori di questa epoca, mentre per sua moglie ci sono state delle recenti novità: infatti sarà opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ultimamente, ...

La moglie di Bonolis, spalleggiata da Tommaso Zorzi, smorza le polemiche e mostra uno scatto di Silvia mentre sta scendendo dall'aereo privato L'articolo: la foto della figlia malata che scende dal jet, haters zittiti proviene da Gossip e Tv .è sempre stata accusata di aver ostentato la sua vita da benestante a causa delle non rare foto postate sui social e che la ritraggono a bordo del suo jet privato. D'altronde, la ...L'insegnante di "Amici" è stato immortalato in uno scatto con una neonata in braccio, pronto ad annunciare una bellissima notizia ...Sonia Bruganelli ha pubblicato una foto della figlia malata che scende dall'aereo privato in risposta alle innumerevoli critiche: FOTO ...