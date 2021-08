Smartphone per criptovalute: costa 12 mila Euro ed è il primo blockchain phone (Di domenica 1 agosto 2021) Un pezzo da collezione per gli appassionati di criptovalute. Arriva da Sirin Labs il primo blockchain Smartphone, Solarin, creato appositamente per tutti coloro che lavorano, investono o sono solo curiosi relativamente agli asset in criptovaluta. Solarin Crypto SmartphoneAl costo di circa 12.000 Euro, questo cellulare più che innovativo, creato appositamente per gestire gli asset di chi investe in criptovaluta e per mantenere altissimo il livello di privacy dei suoi utenti, è un vero pezzo da collezione. ... Leggi su computermagazine (Di domenica 1 agosto 2021) Un pezzo da collezione per gli appassionati di. Arriva da Sirin Labs il, Solarin, creato appositamente per tutti coloro che lavorano, investono o sono solo curiosi relativamente agli asset in criptovaluta. Solarin CryptoAl costo di circa 12.000, questo cellulare più che innovativo, creato appositamente per gestire gli asset di chi investe in criptovaluta e per mantenere altissimo il livello di privacy dei suoi utenti, è un vero pezzo da collezione. ...

enneu78 : @dottorbarbieri @JackFra9 Giusto per creare un ulteriore problematica è possibile chiedere un dispositivo piombato… - Polisemooo : RT @fdragoni: A tutti i fessi del microchip... È lo smartphone il microchip... Coglioni... Ve ne private per andare al cesso? No? Ecco che… - 7TonyStark7 : RT @fdragoni: A tutti i fessi del microchip... È lo smartphone il microchip... Coglioni... Ve ne private per andare al cesso? No? Ecco che… - EureosCriss : RT @fdragoni: A tutti i fessi del microchip... È lo smartphone il microchip... Coglioni... Ve ne private per andare al cesso? No? Ecco che… - Andrea_Mistre : @Altroconsumo quindi pago il canone Rai, anche se ho solo uno smartphone, però poi la Rai non ha i permessi per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Smartphone per Incidente stradale nella notte: quattro giovani feriti È disponibile l'applicazione per smartphone "Valentina " Guida e Basta", sviluppata da Anas in collaborazione con Mouzee, che consente di impostare il proprio cellulare sulla modalità di guida, con ...

Dove vedere Juventus - Atalanta streaming gratis e in tv: orario e canale del match Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e ...

Ring Light per smartphone: una chicca IN OFFERTA Punto Informatico Incidente stradale nella notte: quattro giovani feriti L’auto è finita fuori strada poco prima delle 4 sulla via Aretina a Spoiano: una ragazza di 18 anni è stata trasferita in codice rosso alle Scotte, gli altri tre sono stati trasportati in codice giall ...

Cuffie e auricolari cablati: spendere meno di 100 euro e ascoltare bene Anche se ormai “fuori moda”, le cuffie e gli auricolari cablati rappresentano per molti la scelta ideale se si vuole spendere poco e godersi la musica come ...

È disponibile l'applicazione"Valentina " Guida e Basta", sviluppata da Anas in collaborazione con Mouzee, che consente di impostare il proprio cellulare sulla modalità di guida, con ...gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili comee tablet, scaricabile sui principali market store e ...L’auto è finita fuori strada poco prima delle 4 sulla via Aretina a Spoiano: una ragazza di 18 anni è stata trasferita in codice rosso alle Scotte, gli altri tre sono stati trasportati in codice giall ...Anche se ormai “fuori moda”, le cuffie e gli auricolari cablati rappresentano per molti la scelta ideale se si vuole spendere poco e godersi la musica come ...