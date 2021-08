«Sappiamo dove abiti, devi morire», le minacce via social agli atleti che a Tokyo non vincono medaglie (Di domenica 1 agosto 2021) Su Repubblica le minacce di morte via social agli atleti che non riescono a vincere le medaglie d’oro. A farne le spese è stato Jun Mizutani, 32 anni, campione giapponese del ping pong. E’ riuscito ad accaparrarsi solo un argento, perdendo nella finale del doppio contro una coppia cinese. I tifosi, a quel punto, si sono scatenati: “devi morire”, “Vattene per sempre”, “Sappiamo dove abita la tua famiglia”. Repubblica riporta le parole di Mizutani: «Da quel momento non ho più il coraggio di prendere in mano il cellulare. Su Instagram ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 agosto 2021) Su Repubblica ledi morte viache non riescono a vincere le mede d’oro. A farne le spese è stato Jun Mizutani, 32 anni, campione giapponese del ping pong. E’ riuscito ad accaparrarsi solo un argento, perdendo nella finale del doppio contro una coppia cinese. I tifosi, a quel punto, si sono scatenati: “”, “Vattene per sempre”, “abita la tua famiglia”. Repubblica riporta le parole di Mizutani: «Da quel momento non ho più il coraggio di prendere in mano il cellulare. Su Instagram ...

Advertising

napolista : Su Repubblica. Le vittime degli odiatori da tastiera non si contano, tanto che il Cio è stato costretto a fornire u… - infoitsport : Insulti e minacce per gli atleti a Tokyo, sotto attacco anche i giapponesi che mancano l’oro: «Sappiamo dove abita… - infoitsport : 'Sappiamo dove abiti', minacce di morte agli atleti di Tokyo 2020 - GiovannaPozzoni : RT @LidaSezOlbia: il sole completamente disidratato, pieno di zecche e pulci. Raccolto e portato al rifugio dove lo abbiamo messo sotto flu… - ____Kalon____ : Dobbiamo andare al ristorante ma mio padre si è perso non sappiamo dove siamo io veramente senza parole -

Ultime Notizie dalla rete : Sappiamo dove Quando l'innovazione è un'attitudine: a tu per tu con l'Amministratore Delegato di Blum - Novotest Sappiamo bene che avremo bisogno di ogni singolo dipendente una volta che l'economia riprenderà e ... Per i clienti, abbiamo trasferito online il nostro conosciutissimo format Tech - Talks, dove ...

Elisa Isaordi, indiscrezione clamorosa: è emerso in queste ultime ore, incredibile! ... ma sappiamo che purtroppo non è stato così. Leggi anche - > Elisa Isoardi, "programma in prima ... Elisa Isoardi racconta cosa le è accaduto A questo punto, però, ci chiediamo: se così fosse, dove è ...

"Sappiamo dove abiti", minacce di morte agli atleti di Tokyo 2020 la Repubblica Orléans, Diallo: “Hakimi può attaccarti da ogni dove, fa preoccupare” Baila Diallo, difensore dell'Orléans che nei giorni scorsi ha avuto l'ingrato compito di controllare Achraf Hakimi nel corso dell'amichevole giocata contro il Paris Saint-Germain, descrive così le dot ...

bene che avremo bisogno di ogni singolo dipendente una volta che l'economia riprenderà e ... Per i clienti, abbiamo trasferito online il nostro conosciutissimo format Tech - Talks,...... mache purtroppo non è stato così. Leggi anche - > Elisa Isoardi, "programma in prima ... Elisa Isoardi racconta cosa le è accaduto A questo punto, però, ci chiediamo: se così fosse,è ...Baila Diallo, difensore dell'Orléans che nei giorni scorsi ha avuto l'ingrato compito di controllare Achraf Hakimi nel corso dell'amichevole giocata contro il Paris Saint-Germain, descrive così le dot ...