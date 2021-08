Ruba coltello e forbici in un negozio e minaccia di uccidersi

(Di domenica 1 agosto 2021) Nel corso della serata di venerdì 30 luglio 2021 in via Andrea Doria, zona Principe, il personale del reparto Sicurezza urbana e dell'Unità operativa Centro della polizia locale, con l'intervento ...

Nel frattempo la 33enne genovese si era rintanata in un angolo buio della strada e si puntava alla gola il coltello di grosse dimensioni, procurandosi anche piccole incisioni, mentre con l'altra mano ...