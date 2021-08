Problemi di comunicazione in app ING Direct il 1 agosto per autorizzare operazioni (Di domenica 1 agosto 2021) Purtroppo in questa domenica 1 agosto si registrano Problemi di comunicazione in app ING Direct per alcuni correntisti del noto istituto bancario. In effetti, ci sono una serie di anomalie che si verificano soprattutto al momento dell’autorizzazione delle operazioni, dunque difficoltà non di poco conto per chi ha la necessità di operare in fretta anche in un giorno festivo. In realtà non è la prima volta che si manifestano malfunzionamenti simili: proprio i Problemi di comunicazione in app ING Direct sono stati già esaminati in un’altra occasione ... Leggi su optimagazine (Di domenica 1 agosto 2021) Purtroppo in questa domenica 1si registranodiin app INGper alcuni correntisti del noto istituto bancario. In effetti, ci sono una serie di anomalie che si verificano soprattutto al momento dell’autorizzazione delle, dunque difficoltà non di poco conto per chi ha la necessità di operare in fretta anche in un giorno festivo. In realtà non è la prima volta che si manifestano malfunzionamenti simili: proprio idiin app INGsono stati già esaminati in un’altra occasione ...

Advertising

wordweb81 : Problemi di comunicazione in app #INGDirect il 1 agosto per autorizzare operazioni - heithatsme_ : Comunque ci sono dei grandi problemi di comunicazione su questo # #amemici20 - gregbucc : @micheleemiliano Al nostro presidente di regione Emiliano vorrei chiedere come mai problemi annali di vie di comun… - SmnMrtnll : @giannico88 @Maint1908 @FabRavezzani L'AIA conferma, mai saltato un pagamento. Dal Real, invece, confermano che con… - Noname63840335 : @Giusepp31112059 @convivioblog @EnricoLetta Invece salvini è il mago della comunicazione visto che è arrivato primo… -