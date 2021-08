Porte girevoli in Afghanistan: via gli Usa, arriva la Cina (Di domenica 1 agosto 2021) Quello che sembrava impossibile soltanto poco tempo fa si è materializzato lo scorso 28 luglio a Tianjin, una città costiera nel nord-est della Cina dove il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha ricevuto in pompa magna il mullah Abdul Ghani Baradar, vice leader dei talebani, accompagnato da una delegazione composta da nove persone. Clima molto diverso da quello che i cinesi due giorni prima avevano riservato a Wendy R. Sherman, vicesegretario di Stato americano accolto in un clima gelido e non certo a causa del meteo. Per i talebani che per bocca di uno dei loro leader Zabioulla Moudjakhed hanno riconquistato circa il 90% del paese "i confini ... Leggi su panorama (Di domenica 1 agosto 2021) Quello che sembrava impossibile soltanto poco tempo fa si è materializzato lo scorso 28 luglio a Tianjin, una città costiera nel nord-est delladove il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha ricevuto in pompa magna il mullah Abdul Ghani Baradar, vice leader dei talebani, accompagnato da una delegazione composta da nove persone. Clima molto diverso da quello che i cinesi due giorni prima avevano riservato a Wendy R. Sherman, vicesegretario di Stato americano accolto in un clima gelido e non certo a causa del meteo. Per i talebani che per bocca di uno dei loro leader Zabioulla Moudjakhed hanno riconquistato circa il 90% del paese "i confini ...

