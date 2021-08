Per un matrimonio romantico: idee arredo per una festa di puro amore (Di domenica 1 agosto 2021) Moda, tendenze, cerimonia e tanto altro: tutti gli aggiornamenti riguardo il matrimonio e le nozze. Quale tema scegliereste per il vostro giorno speciale? Per coloro che amano un bell’atmosfera romantica, ecco alcuni idee per l’organizzazione: segnaposti, tavoli degli invitati, estetica degli inviti e i colori del bouquet. Per la preparazione del matrimonio, tutto va pensato nei minimi dettagli. Con questa rubrica si affronteranno tutte le situazioni possibili e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 1 agosto 2021) Moda, tendenze, cerimonia e tanto altro: tutti gli aggiornamenti riguardo ile le nozze. Quale tema scegliereste per il vostro giorno speciale? Per coloro che amano un bell’atmosfera romantica, ecco alcuniper l’organizzazione: segnaposti, tavoli degli invitati, estetica degli inviti e i colori del bouquet. Per la preparazione del, tutto va pensato nei minimi dettagli. Con questa rubrica si affronteranno tutte le situazioni possibili e Articolo completo: dal blog SoloDonna

