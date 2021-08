**Olimpiadi: scherma, Italia fioretto a squadre uomini ko ai quarti** (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – La squadra di fioretto maschile azzurra è stata eliminata ai quarti di finale del torneo olimpico di scherma di Tokyo 2020. Daniele Garozzo, Alessio Foconi e Giorgio Avola (che ha sostituito l’infortunato Andrea Cassara’) sono stati superati dal Giappone per 45-43. La spedizione azzurra della scherma Italiana si chiude dunque con cinque medaglie, 3 d’argento e due di bronzo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – La squadra dimaschile azzurra è stata eliminata ai quarti di finale del torneo olimpico didi Tokyo 2020. Daniele Garozzo, Alessio Foconi e Giorgio Avola (che ha sostituito l’infortunato Andrea Cassara’) sono stati superati dal Giappone per 45-43. La spedizione azzurra dellana si chiude dunque con cinque medaglie, 3 d’argento e due di bronzo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

UffiziGalleries : Prima medaglia d'oro per @ItaliaTeam_it ?? a #Tokyo2020 Celebriamo l'impresa di Vito Dell'Aquila campione di… - TeresaBellanova : Bravissimi Vito dell'Aquila e Luigi Samele, i primi atleti azzurri a vincere la medaglia d'oro e d'argento alle oli… - Federscherma : #Tokyo2020 Olimpiadi - Sciabola Maschile. È FINALEEEEEEEEEEEEE È MEDAGLIAAAAAAAAA Luigi Samele supera 15-12 il co… - sportface2016 : Flop #scherma a #Tokyo2020, #Malagò: 'Comporterà delle riflessioni' #Olimpiadi #fencing - chiesateamo1 : La scherma a molto deluso non pensavo in una disfatta del genere eravamo fortissimi era l unica certezza delle Olimpiadi -