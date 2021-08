'Obbligo Green Pass come regime dittatoriale', sfilata No - Vax ieri per le vie di Udine (Di domenica 1 agosto 2021) Secondo appuntamento per le vie di Udine ieri per manifestare contro vaccini e Obbligo Green Pass. Centinaia le persone scese per le strade di Udine, la maggior parte di loro senza mascherina, con ... Leggi su udinetoday (Di domenica 1 agosto 2021) Secondo appuntamento per le vie diper manifestare contro vaccini e. Centinaia le persone scese per le strade di, la maggior parte di loro senza mascherina, con ...

Advertising

borghi_claudio : Per tutti quelli che arrivano portandomi opinioni o dichiarazioni di questo o quel leghista: la posizione del Segre… - Avvenire_Nei : Nessun obbligo del Green pass per Messe, Grest e processioni - Agenzia_Ansa : Berlusconi: sono per l'obbligo dei vaccini per medici e insegnanti. Salvini: 10mila persone in piazza contro il gre… - sagiula : RT @AzzurraBarbuto: Se sei di destra,sei fascista. Se sei contrario all’obbligo vaccinale,sei novax. Se protesti contro il Green Pass,sei… - galli_pippo : RT @AzzurraBarbuto: Se sei di destra,sei fascista. Se sei contrario all’obbligo vaccinale,sei novax. Se protesti contro il Green Pass,sei… -