Morto in ambulanza: Borrelli presentata interrogazione (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – "Bisogna fare luce al più presto sulla drammatica vicenda del 68enne che ha perso la vita nel corso del trasporto in ambulanza dall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia al Cardarelli di Napoli, in seguito all'esaurimento della bombola d'ossigeno. Per questo ho presentato un'interrogazione con il fine di chiarire tutte le circostanze e, soprattutto, se a bordo dell'ambulanza privata di una società, che ha vinto una gara d'appalto con l'Asl Napoli3, ci fosse personale qualificato". Così, in una nota, il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

