Jacobs e Tamberi sul tetto del mondo, due storici ori nei 100 metri e nell'alto (Di domenica 1 agosto 2021) AGI - Marcell e Gimbo, ‘fratelli d'Italia' uniti nella leggenda. Un tuono, Marcell Jacobs, che vola oltre all'immaginario sui 100 metri e stampa un fenomenale tempo di 9 secondi e 80 centesimi, un elicottero, Gianmarco Tamberi, che conquista l'oro sognato tutte le notti per cinque anni in compagnia di un amico, Mutaz Barshim. In soli 11 minuti Tamberi e Jacobs hanno scritto la storia dello sport italiano nello sport ‘Regina dell'Olimpiade', l'atletica leggera. Marcell, italiano di Desenzano del Garda, è il nuovo campione olimpico dei 100 metri e ... Leggi su agi (Di domenica 1 agosto 2021) AGI - Marcell e Gimbo, ‘fratelli d'Italia' unitia leggenda. Un tuono, Marcell, che vola oltre all'immaginario sui 100e stampa un fenomenale tempo di 9 secondi e 80 centesimi, un elicottero, Gianmarco, che conquista l'oro sognato tutte le notti per cinque anni in compagnia di un amico, Mutaz Barshim. In soli 11 minutihanno scritto la storia dello sport italianoo sport ‘Regina dell'Olimpiade', l'atletica leggera. Marcell, italiano di Desenzano del Garda, è il nuovo campione olimpico dei 100e ...

Advertising

Eurosport_IT : Vi dobbiamo tanti di quei 'GRAZIE' che voi non avete idea ?????? #Jacobs | #Tamberi | #Tokyo2020 | oro - ItaliaTeam_it : Date un titolo a questa foto. ?? #ItaliaTeam| #StuporMundi | #Tamberi | #Jacobs | #Tokyo2020 - ItaliaTeam_it : Abbracciatevi forte. ???? #ItaliaTeam | #StuporMundi | #Tamberi | #Jacobs - trashcan1701 : RT @sonolaferaz: letteralmente a terra per marcell jacobs tutto composto e posato al telefono con draghi mentre gianmarco tamberi 'BUONASER… - OlimpiaGuggino : @LucaBizzarri Grandissimi Jacobs e Tamberi, ci hanno regalato un sogno! Non dimenticheremo questo pomeriggio di Olimpiadi! ?? -