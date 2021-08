Green pass: il dossier torna di scena (Di domenica 1 agosto 2021) AGI - Superato lo scoglio sulla riforma della giustizia (domani pomeriggio le norme per velocizzare i processi approderanno alla Camera, il voto è previsto per martedì e non si esclude l'apposizione della fiducia), il governo tornerà alle prese con il dossier Green pass, che potrebbe entrare tra i punti all'ordine del giorno di una riunione del Consiglio dei ministri della prossima settimana. Si guarda, in primis, ai dati del contagio. La variante Delta, ormai prevalente nel Paese, preoccupa, e la polemica sul lasciapassare per accedere nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nei locali aperti al pubblico è già deflagrata da ... Leggi su agi (Di domenica 1 agosto 2021) AGI - Superato lo scoglio sulla riforma della giustizia (domani pomeriggio le norme per velocizzare i processi approderanno alla Camera, il voto è previsto per martedì e non si esclude l'apposizione della fiducia), il governo tornerà alle prese con il, che potrebbe entrare tra i punti all'ordine del giorno di una riunione del Consiglio dei ministri della prossima settimana. Si guarda, in primis, ai dati del contagio. La variante Delta, ormai prevalente nel Paese, preoccupa, e la polemica sul lasciaare per accedere nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nei locali aperti al pubblico è già deflagrata da ...

Advertising

Rinaldi_euro : “Uso distorto e discriminatorio green pass”: Rinaldi presenta interrogazione urgente in Commissione europea - borghi_claudio : Lo spin quotidiano pro green pass del Corriere è rivoltante - borghi_claudio : Oggi girano un po' di notizie che vanno lievemente contro la narrazione pro green pass. - NovecentoV : RT @molumbe: Il premier Draghi dovrebbe spiegarci come potranno fruire del pasto di servizio i militari che hanno scelto di non vaccinarsi?… - ramses09975976 : RT @GiulioMarini2: @giuslit Non lo trovano. Non lo troveranno. Se non metti a posto lo Stato di Diritto non avrai un centesimo; il Green pa… -