Galli | ' Cura De Donno efficace nei primi stadi | utile per immunizzazione passiva'

Advertising

tommyto30784258 : SOLO ORA DOPO L'ASSASSINIO DEL DOTTOR DE DONNO IL GRAN FIGLIO DI PUTTANA DI MASSIMO GALLI DICE CHE LA CURA SPERIMEN… - fabiogalli61 : RT @fabiogalli61: il primo capitolo in anteprima - 2rMarzia : RT @Libero_official: Caso #DeDonno, Massimo Galli a #inonda spiega perché il plasma iperimmune potrebbe tornare utile'. La terapia non era… - paoletta2869 : Mi preme ricordare a Galli che neanche il vaccino si sa se funziona. Ma #dedonno vite ne aveva salvate. Eccome. Buf… - dansedanslanuit : RT @bisagnino: Omicidio De Donno, lo schifo di Galli: adesso che è morto parla bene della sua cura -

Ultime Notizie dalla rete : Galli Cura

TG La7

L'infettivologo direttore del dipartimento Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano è intervenuto a In ......da possibili discriminazioni e vieterebbero la sperimentazione di massa in presenza di una...di avere in pugno armi potenti contro la moderna peste che invece la band di Speranza e...L'infettivologo direttore del dipartimento Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano è intervenuto a In Onda ...ECONOMIAPORDENONE Aumentano le imprese dei servizi (+173), diminuiscono pesantemente quelle del commercio (-544) e, in misura minore, del turismo (-76). Più di 600 imprese del terziario del ...