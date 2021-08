Cosa penso del green pass? Nessuno andava in piazza prima per cambiare quella vita assurda (Di domenica 1 agosto 2021) Mi chiedono Cosa pensi io delle limitazioni, dei green pass… Mi chiedono perché dopo le ultime prese di posizione dei filosofi e dei giornali io non dica la mia. Ma Cosa ne devo dire, Cosa devo pensare… Assisto impietrito alla follia interpretativa, cifra chiara e netta del sovvertimento dell’ordine dei fattori. Siamo nell’ipocrisia più ampia mai vista, nell’errore più marchiano… Cosa ne dovrei dire…? Di quello che accade ho scritto oltre un anno fa, e varie volte, e poi in un libro addirittura, quando ancora non era chiaro a tutti quel che stava avvenendo. Scrivere dopo significa aver ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Mi chiedonopensi io delle limitazioni, dei… Mi chiedono perché dopo le ultime prese di posizione dei filosofi e dei giornali io non dica la mia. Mane devo dire,devo pensare… Assisto impietrito alla follia interpretativa, cifra chiara e netta del sovvertimento dell’ordine dei fattori. Siamo nell’ipocrisia più ampia mai vista, nell’errore più marchiano…ne dovrei dire…? Di quello che accade ho scritto oltre un anno fa, e varie volte, e poi in un libro addirittura, quando ancora non era chiaro a tutti quel che stava avvenendo. Scrivere dopo significa aver ...

