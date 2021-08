Comuni a rischio crac, Csel-Adnkronos: Stato salva enti locali con 660 mln, a Napoli un terzo dei fondi (Di domenica 1 agosto 2021) Lo Stato interviene per salvare gli enti locali a rischio crac, stanziando 660 milioni di euro, di cui oltre un terzo vanno alla sola Napoli (37%). Al capoluogo campano vanno oltre 246,5 milioni; segue Torino, con 111,9 milioni, Reggio Calabria con 45,8 milioni, Salerno con 33,1 milioni e Modica, nel ragusano, che si è vista assegnare oltre 11 milioni. E’ quanto emerge dal report realizzato dal Csel per l’Adnkronos. Sono 326 gli enti locali che sono stati ‘salvati’ dallo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021) Lointerviene perre gli, stanziando 660 milioni di euro, di cui oltre unvanno alla sola(37%). Al capoluogo campano vanno oltre 246,5 milioni; segue Torino, con 111,9 milioni, Reggio Calabria con 45,8 milioni, Salerno con 33,1 milioni e Modica, nel ragusano, che si è vista assegnare oltre 11 milioni. E’ quanto emerge dal report realizzato dalper l’. Sono 326 gliche sono stati ‘ti’ dallo ...

