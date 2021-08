Calciomercato Roma, Xhaka in stand - by: gli aggiornamenti (Di domenica 1 agosto 2021) Eldor Shomurodov corre subito da Mourinho . Il nuovo attaccante giallorosso è arrivato ieri mattina all'aeroporto di Fiumicino poco prima delle 8. Il suo sbarco è stato blindato e nessun tifoso è ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 agosto 2021) Eldor Shomurodov corre subito da Mourinho . Il nuovo attaccante giallorosso è arrivato ieri mattina all'aeroporto di Fiumicino poco prima delle 8. Il suo sbarco è stato blindato e nessun tifoso è ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, domani l'arrivo di #Shomurodov - DiMarzio : #Roma, #Shomurodov è in città e in serata firmerà il contratto con i giallorossi - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO É FATTA PER SHOMURODOV DAL GENOA ARRIVERÀ LUNEDÌ NELLA CAPITALE #SkySport #SkyCalciomercato… - laziopress : Calciomercato Lazio, Pedullà: “Ramadani è a Roma” - sportli26181512 : Calciomercato #Roma, Xhaka in stand-by: gli aggiornamenti: Shomurodov firma oggi, poi vola in Portogallo. Florenzi… -