100 metri, Jacobs in finale: ecco quando correrà, orario e dove vederlo (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO - Dopo la clamorosa semifinale, in cui Marcell Jacobs ha firmato il record europeo sui 100 metri con il tempo di 9"84, la giornata olimpica si concluderà con la finale della gara principe della ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO - Dopo la clamorosa semi, in cui Marcellha firmato il record europeo sui 100con il tempo di 9"84, la giornata olimpica si concluderà con ladella gara principe della ...

