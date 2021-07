Turismo, si riparte a fatica. Con 4 milioni di turisti stranieri in meno per colpa della variante Delta (Di sabato 31 luglio 2021) Con la ripresa dei contagi e delle limitazioni ai viaggi per il mese di agosto mancheranno all’appello in Italia circa 4 milioni di turisti stranieri con i pernottamenti dall’estero praticamente dimezzati rispetto allo stesso periodo prima della pandemia. I turisti stranieri non vengono, tutto a causa della quarantena E’ quanto emerge da una proiezione di Coldiretti sulla base dei dati Bankitalia in occasione del primo weekend estivo da bollino rosso. A pesare è la conferma della quarantena di 10 giorni per i Paesi extraeuropei fatta eccezione per quelli ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 luglio 2021) Con la ripresa dei contagi e delle limitazioni ai viaggi per il mese di agosto mancheranno all’appello in Italia circa 4dicon i pernottamenti dall’estero praticamente dimezzati rispetto allo stesso periodo primapandemia. Inon vengono, tutto a causaquarantena E’ quanto emerge da una proiezione di Coldiretti sulla base dei dati Bankitalia in occasione del primo weekend estivo da bollino rosso. A pesare è la confermaquarantena di 10 giorni per i Paesi extraeuropei fatta eccezione per quelli ...

