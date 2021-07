Tokyo 2020, il bronzo storico di Irma Testa e quello del riscatto di Simona Quadarella (Di sabato 31 luglio 2021) La medaglia numero 600 dell’Italia ai giochi olimpici estivi è storica e non solo per il numero. È una medaglia di bronzo ed è la prima nella storia della boxe femminile italiana alle Olimpiadi. La porta a casa Irma Testa, capofila del pugilato femminile in una spedizione a Tokyo che vedeva solo donne italiane qualificate in questo sport, nessun uomo. Leggi su vanityfair (Di sabato 31 luglio 2021) La medaglia numero 600 dell’Italia ai giochi olimpici estivi è storica e non solo per il numero. È una medaglia di bronzo ed è la prima nella storia della boxe femminile italiana alle Olimpiadi. La porta a casa Irma Testa, capofila del pugilato femminile in una spedizione a Tokyo che vedeva solo donne italiane qualificate in questo sport, nessun uomo.

