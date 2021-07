Tokyo 2020, domenica 1 agosto: programma e orari di tutte le gare (Di sabato 31 luglio 2021) Siamo giunti ormai alla fine della seconda settimana delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e nella giornata di domenica 1 agosto si assegnano addirittura 25 ori: andiamo a scoprire allora il programma e gli orari italiani di questo giorno numero dodici ai Giochi in Giappone. Questa è dunque la programmazione di una giornata in cui si assegnano ben 75 medaglie, pioggia di podi e gli azzurri dovranno provare a conquistarli. IL programma COMPLETO domenica 1 agosto (25 ORI) Ore 0:30 – GOLF maschile (ULTIMO GIRO)Ore 0:45 – EQUITAZIONE ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Siamo giunti ormai alla fine della seconda settimana delle Olimpiadi die nella giornata disi assegnano addirittura 25 ori: andiamo a scoprire allora ile gliitaliani di questo giorno numero dodici ai Giochi in Giappone. Questa è dunque lazione di una giornata in cui si assegnano ben 75 medaglie, pioggia di podi e gli azzurri dovranno provare a conquistarli. ILCOMPLETO(25 ORI) Ore 0:30 – GOLF maschile (ULTIMO GIRO)Ore 0:45 – EQUITAZIONE ...

Advertising

HuffPostItalia : Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - dakota_rain1986 : RT @Eurosport_IT: Si è rifugiato in Portogallo dopo aver perso i genitori nella guerra civile in Congo: a Tokyo, Dorian Keletela ha segnato… - BasketItalyit : Meo Sacchetti: “I ragazzi si divertono. E io più di loro. È un piacere allenarli” -