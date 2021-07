Temptation Island | Tommaso Eletti non molla | “Tra me e Valentina legame unico”

(Di sabato 31 luglio 2021) L’ex concorrente di, non ha intenzione di arrendersi. Il giovane vuole tornare con: “” Era stato uno dei primi fidanzati a cadere sotto i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Manuela Carriero ha preso una decisione importante dopo, mettendo fine alla sua relazione co n Stefano Sirena per intraprenderne una con Luciano Punzo . Nelle ultime ore, tuttavia, i fan del programma condotto da Filippo Bisciglia si ...Sorpresa: Davide Basolo e Jessica Mascheroni , protagonisti dell'ultima edizione di, si sono rivisti dopo il percorso nel reality. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto perdere la testa alla donna che ha chiuso la relazione con l'ex fidanzato Alessandro ...Nelle ultime ore, i fan di Temptation Island si sono scatenati contro la neo-coppia formata da Luciano Punzo e Manuela Carriero.L'ex concorrente di Temptation Island, Tommaso Eletti, non ha intenzione di arrendersi. Il giovane vuole tornare con Valentina: "Legame unico" ...