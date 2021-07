Spazio: Esa, in orbita primo satellite per Tlc completamente riprogrammabile (3) (Di sabato 31 luglio 2021) (Adnkronos) – “Il programma Eutelsat Quantum ha presentato molte sfide per Sstl da superare durante lo sviluppo della progettazione del sistema satellitare, della progettazione meccanica, del sistema di propulsione e dei sottosistemi chiave all’interno della piattaforma satellitare” ha riferito infine Ben Stocker, Direttore dei progetti presso Surrey satellite Technology. “Le competenze e le conoscenze acquisite superando con successo queste sfide – ha spiegato Stocker- ci hanno permesso di perfezionare il nostro approccio ingegneristico, in particolare per i mercati e le applicazioni in cui l’affidabilità e la disponibilità del sistema sono requisiti chiave e, con il ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) (Adnkronos) – “Il programma Eutelsat Quantum ha presentato molte sfide per Sstl da superare durante lo sviluppo della progettazione del sistema satellitare, della progettazione meccanica, del sistema di propulsione e dei sottosistemi chiave all’interno della piattaforma satellitare” ha riferito infine Ben Stocker, Direttore dei progetti presso SurreyTechnology. “Le competenze e le conoscenze acquisite superando con successo queste sfide – ha spiegato Stocker- ci hanno permesso di perfezionare il nostro approccio ingegneristico, in particolare per i mercati e le applicazioni in cui l’affidabilità e la disponibilità del sistema sono requisiti chiave e, con il ...

