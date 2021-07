"Si sono persi". Aurora Ramazzotti, roba da non credere in aereo: disavventura davvero singolare (Di sabato 31 luglio 2021) La partenza delle vacanze non è stata delle migliori per Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e di Michelle Hunziker ha fatto sapere ai suoi fan di essere rimasta vittima di un episodio piuttosto singolare mentre si apprestava a partire per la volta di Ibiza con le amiche, tra cui Paola Di Benedetto (tornata single dopo la fine della storia d'amore con Federico Rossi). “È un anno che prendo l'aereo e guardate che succede”, ha esordito Aurora nelle sue stories di Instagram, dove ha spiegato la piccola disavventura che si è verificata in aeroporto: “Sei persone, che hanno imbarcato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) La partenza delle vacanze non è stata delle migliori per. La figlia di Eros e di Michelle Hunziker ha fatto sapere ai suoi fan di essere rimasta vittima di un episodio piuttostomentre si apprestava a partire per la volta di Ibiza con le amiche, tra cui Paola Di Benedetto (tornata single dopo la fine della storia d'amore con Federico Rossi). “È un anno che prendo l'e guardate che succede”, ha esorditonelle sue stories di Instagram, dove ha spiegato la piccolache si è verificata in aeroporto: “Sei persone, che hanno imbarcato ...

