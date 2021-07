San Leolino di Bucine in lacrime | in un incidente morta coppia di pensionati

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 31 luglio 2021) Sabato tragico nell’Aretino dove in unstradale hanno perso la vita due. Il sinistro è avvenuto in via Pianacci apochi minuti prima delle 8. Le vittime sono un uomo di 87 anni e la moglie di 70 anni. L’anzianastava viaggiando a bordo di una Ford Fiesta quando il conducente ha sbandato finendo prima contro un muretto e poi in un fosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri e due ambulanze ma non c’è stato niente da fare. Le vittime erano residenti a Sandi. Sul posto presente anche l’autorità giudiziaria per ...