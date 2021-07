Ondata di caldo: 8 città da bollino rosso. Sicilia in fiamme, Musumeci: “Carcere a vita per i piromani” (Di sabato 31 luglio 2021) L’Ondata di caldo intenso ha investito l’Italia, che si prepara a vivere un weekend torrido. Sono numerose le città da bollino rosso e arancione secondo il Ministero della Salute e a tutto questo si aggiungono i numerosi incendi che devastano la Penisola. Ieri grave emergenza in Sicilia, dove il governatore Musumeci si è scagliato duramente contro i presunti piromani responsabili di gravi incendi. Allerta caldo, le città da bollino rosso nel weekend 31 luglio – 01 agosto Giornate di ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 31 luglio 2021) L’diintenso ha investito l’Italia, che si prepara a vivere un weekend torrido. Sono numerose ledae arancione secondo il Ministero della Salute e a tutto questo si aggiungono i numerosi incendi che devastano la Penisola. Ieri grave emergenza in, dove il governatoresi è scagliato duramente contro i presuntiresponsabili di gravi incendi. Allerta, ledanel weekend 31 luglio – 01 agosto Giornate di ...

