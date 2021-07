Olimpiadi | il programma | Paltrinieri | Tamberi | Jacobs | Tortu | è grand' Italia

(Di sabato 31 luglio 2021) Sono 28 le medaglie in palio nella nona giornata delle. Atletica leggera sugli scudi, si decidono l'uomo più veloce del mondo e quello che salta più in alto: protagonisti anche gli azzurri ...

Advertising

Coninews : Dopo le emozioni del primo weekend di competizioni, inizia la settimana con tante gare in programma alle Olimpiadi… - MiryJed : Ormai ogni sera appuntamento fisso con #ilCircolodeglianelli ?? fantastico programma, mi fate sempre compagnia e mi… - infoitsport : Pronostici Olimpiadi Tokyo Oggi: Gare e Programma Lunedì 2 Agosto 2021 - CrisMar2003 : @deavanth90 Il circolo degli anelli e il miglior programma di commento alle Olimpiadi che abbia visto. Ho 64 anni. Bravissimi grazie - infoitsport : Olimpiadi di Tokyo 2020, il programma del 1 agosto e gli italiani in gara -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi programma

La Gazzetta dello Sport

Sono 28 le medaglie in palio nella nona giornata delle. Atletica leggera sugli scudi, si decidono l'uomo più veloce del mondo e quello che salta più in alto: protagonisti anche gli azzurri Marcel Jacobs (in semifinale col 2° miglior tempo, c'è ...Rinnovo a tal proposito al pubblico l'invito a toccare con mano questa qualità attraverso le degustazioni infino a domenica a Palazzo Maffei". Al termine della premiazione, spazio per il ...Simone Biles ha pubblicato nelle sue storie Instagram immagini di quando viene colpita dalla sindrome dei “twisties”, termine utilizzato per indicare un blocco mentale; è proprio quello che avviene i ...Olimpiadi Tokyo 2020 domenica 1° agosto 2021: tutti gli eventi in programma. Proseguono le Olimpiadi Tokyo 2020: dopo le emozioni dei giorni scorsi (Italia protagonista con diver ...