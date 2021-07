Monza-Juventus, programma e telecronisti Mediaset Trofeo Berlusconi 2021 (Di sabato 31 luglio 2021) Il programma e i telecronisti su Mediaset di Monza-Juventus, appuntamento col Trofeo Berlusconi 2021 che torna dunque dopo alcuni anni di assenza. I brianzoli, di proprietà dell’ex Cavaliere, affronteranno i bianconeri e sarà un’amichevole comunque già indicativa tra le squadre che si giocheranno da protagoniste rispettivamente la Serie B e la Serie A. Appuntamento alle ore 21 di sabato 31 luglio, chi riuscirà a vincere? Monza-Juventus sarà visibile in diretta in chiaro su Italia 1 con la telecronaca di Massimo Callegari e ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Ile isudi, appuntamento colche torna dunque dopo alcuni anni di assenza. I brianzoli, di proprietà dell’ex Cavaliere, affronteranno i bianconeri e sarà un’amichevole comunque già indicativa tra le squadre che si giocheranno da protagoniste rispettivamente la Serie B e la Serie A. Appuntamento alle ore 21 di sabato 31 luglio, chi riuscirà a vincere?sarà visibile in diretta in chiaro su Italia 1 con la telecronaca di Massimo Callegari e ...

Advertising

JuventusTV : La settimana della Juventus ?? On demand, qui ?? - Gazzetta_it : Non convocato con il Monza: Ronaldo salta il debutto, resta alla Continassa - Gazzetta_it : Sarà @Cristiano il grande assente del Trofeo Berlusconi: i bianconeri non lo convocano contro il Monza #Juventus - davideinno85 : RT @Gazzetta_it: Non convocato con il Monza: Ronaldo salta il debutto, resta alla Continassa - davideinno85 : RT @Gazzetta_it: Sarà @Cristiano il grande assente del Trofeo Berlusconi: i bianconeri non lo convocano contro il Monza #Juventus https://t… -