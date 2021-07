Mercato videogiochi a 2,1 mld, nasce I° programma 4.0 italiano per startup (Di sabato 31 luglio 2021) Continua a crescere il Mercato dei videogiochi che nel 2020 ha generato un turnover di 2,1 miliardi di euro. Stando al report di Iidea ‘videogiochi in Italia nel 2020’, la crescita registrata lo scorso anno è stata “significativa” e pari al 21,9% rispetto al 2019. Ed é in questo quadro che nasce il primo programma italiano di accelerazione 4.0 dedicato a startup europee nel settore del gaming. Ogr Torino, 34BigThings e Microsoft hanno infatti lanciato Quickload powered by Ogr Torino un progetto per il quale il colosso creato da Bill Gates ha deciso di stanziare 100.000 ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 31 luglio 2021) Continua a crescere ildeiche nel 2020 ha generato un turnover di 2,1 miliardi di euro. Stando al report di Iidea ‘in Italia nel 2020’, la crescita registrata lo scorso anno è stata “significativa” e pari al 21,9% rispetto al 2019. Ed é in questo quadro cheil primodi accelerazione 4.0 dedicato aeuropee nel settore del gaming. Ogr Torino, 34BigThings e Microsoft hanno infatti lanciato Quickload powered by Ogr Torino un progetto per il quale il colosso creato da Bill Gates ha deciso di stanziare 100.000 ...

