LIVE F1, GP Ungheria 2021 in DIRETTA: scatta la FP3, tutti in pista per preparare le qualifiche di oggi (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.04 Il primo tempo di questo sabato lo segna Mazepin in 1:25.419 poi Mick Schumacher lo precede in 1:22.804 12.02 Come al solito la FP3 parte in maniera lenta. Entrano in azione solamente le due Haas per ora… 12.01 La Ferrari proverà un alettone posteriore più carico per avere maggiore downforce al posteriore. Si può leggere anche nell’ottica del miglioramento del comportamento con gli pneumatici. 12.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!! scatta LA FP3 DEL GP DI Ungheria!!!!!! 11.57 La graduatoria delle pole position è comandata ex aequo da Michael Schumacher e Lewis Hamilton, capace di ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.04 Il primo tempo di questo sabato lo segna Mazepin in 1:25.419 poi Mick Schumacher lo precede in 1:22.804 12.02 Come al solito la FP3 parte in maniera lenta. Entrano in azione solamente le due Haas per ora… 12.01 La Ferrari proverà un alettone posteriore più carico per avere maggiore downforce al posteriore. Si può leggere anche nell’ottica del miglioramento del comportamento con gli pneumatici. 12.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!!LA FP3 DEL GP DI!!!!!! 11.57 La graduatoria delle pole position è comandata ex aequo da Michael Schumacher e Lewis Hamilton, capace di ...

Advertising

PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: ?? SU IL VOLUME: alle 12 LIVE le #FP3, alle 15 le qualifiche dell' #HungarianGP ????, tutto in diretta su Sky Sport F1, canale… - SebFerrari27 : RT @SkySportF1: ?? SU IL VOLUME: alle 12 LIVE le #FP3, alle 15 le qualifiche dell' #HungarianGP ????, tutto in diretta su Sky Sport F1, canale… - motorboxcom : Ci siamo! #LIVE la cronaca in #DIRETTA delle #PL3 #FP3 #HungarianGP #Budapest #F1! Seguite con noi l'ultima session… - SkySportF1 : ?? SU IL VOLUME: alle 12 LIVE le #FP3, alle 15 le qualifiche dell' #HungarianGP ????, tutto in diretta su Sky Sport F1… - Salvuss : Ci siamo! #LIVE la cronaca in #DIRETTA delle #PL3 #FP3 #HungarianGP #Budapest #F1! Seguite con noi l'ultima session… -