L'incredibile video di Cassie, il robot bipede che corre, cade, impara e riprende è sorprendente [VIDEO] (Di sabato 31 luglio 2021) Ha corso cinque chilometri in 53 minuti, è il primo robot ad imparare grazie all'apprendimento automatico. Cassie non è il l'unico modello di robot bipede sperimentato sino ad oggi (by Adobestock)Con una andatura da corsetta lieve ci ha messo poco più di cinquanta minuti per ricoprire una distanza di 5 km, ma la notizia vera è che lo ha fatto in quasi totale autonomia dato che per compiere la mini-impresa ha utilizzato una sola ricarica. Lui è Cassie, il robot-struzzo bipede dell'Oregon che per guidare i propri movimenti negli spazi aperti utilizza il ...

