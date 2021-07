L’imbroglione in onda su RAI 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 31 luglio 2021) Sbarca su Rai 5 la versione teatrale dell'opera di Raffaele Vivianionesto. La trama è piuttosto semplice e lineare. Il protagonista della storia è Raffaele che ha imparato a guadagnare fior di quattrini calandosi nei panni del mago Rafres. In realtà, per riuscire nel suo intento si serve di un investigatore privato che cerca per suo donro notizie sulle sue clienti. Contrari alla sua attività sono il figlio e la sua famiglia che cercano ogni giorno di dissuadere da questa idea bizzarra Raffaele. La speranza è che torni a occuparsi del pastificio. Raffaele alla fine cede, riuscendo a venire a patti con il figlio.