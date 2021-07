Irma Testa perde in semifinale ma va comunque a medaglia | un altro bronzo nel pugilato

Advertising

Coninews : ?? BRONZO STORICO ?? Irma Testa riscrive la storia del pugilato #ItaliaTeam: arriva un podio mai raggiunto prima da… - Eurosport_IT : HAI SCRITTO LA STORIA, BRAVISSIMA IRMA TESTA! ???????? La azzurra viene sconfitta in semifinale da Petecio ma conquist… - Coninews : Con il bronzo ?? di Irma #Testa nei -57 kg l'#ItaliaTeam fa cifra tonda! Questa è la medaglia azzurra numero 6?0?0?… - JostoMaffeo : RT @Agenzia_Dire: La medaglia di bronzo di #IrmaTesta ai #GiochiOlimpici di #Tokyo2020 è la prima nella storia per la boxe femminile azzurr… - Marilenapas : RT @ilpost: Irma Testa ha vinto la prima medaglia nella storia della boxe femminile italiana -

Ultime Notizie dalla rete : Irma Testa

... all'argento di Mauro Nespoli (tiro con l'arco, battuto in finale dal turco Mete Gazoz), passando per il bronzo di Antonino Pizzolato (sollevamento pesi) e quello storico di(pugilato): ...Si arricchisce di un altro bronzo il medagliere azzurro. La pugile italianaha vinto il bronzo nella gara di pesi piuma (57 kg) alle Olimpiadi di Tokyo: è la prima medaglia olimpica nella storia della boxe italiana.ha perso in semifinale 4 - 1 ai punti ...Non è bastato il grande cuore di Irma Testa a vincere l'incontro che le sarebbe valso la finale per l'oro: in semifinale Nesthy ...Tokyo 2020, altre due medaglie in mattinata per gli azzurri: argento per Mauro Nespoli e bronzo per Nino Pizzolato ...