Inter, no alla rescissione: Vidal vuole restare a Milano (Di sabato 31 luglio 2021) Arturo Vidal determinato a continuare la propria avventura in nerazzurro, nonostante le voci di una rescissione contrattuale Come riportato quest’oggi da Tuttosport, Arturo Vidal non avrebbe alcuna intenzione di lasciare l’Inter. In queste settimane numerose voci volevano il centrocampista cileno pronto a firmare la rescissione del contratto, con Inzaghi che non lo riterrebbe parte dei suoi piani. L’ex Juve e Barcellona, però, nonostante l’Interesse mostrato da Boca Juniors e Flamengo, vorrebbe continuare la propria avventura in nerazzurro. TUTTE LE NOTIZIE ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Arturodeterminato a continuare la propria avventura in nerazzurro, nonostante le voci di unacontrattuale Come riportato quest’oggi da Tuttosport, Arturonon avrebbe alcuna intenzione di lasciare l’. In queste settimane numerose voci volevano il centrocampista cileno pronto a firmare ladel contratto, con Inzaghi che non lo riterrebbe parte dei suoi piani. L’ex Juve e Barcellona, però, nonostante l’esse mostrato da Boca Juniors e Flamengo, vorrebbe continuare la propria avventura in nerazzurro. TUTTE LE NOTIZIE ...

Advertising

DiMarzio : #Inter | Alla scoperta di Martín #Satriano, l'uruguaiano che sta sorprendendo nel precampionato - Inter : ?? | MAGLIA The new skin of an icon, Made of Milano. Diamo il benvenuto alla nuova Away Jersey! #IMInternazionale… - Inter : ? | GOOOOOOOL Lukaku spalle alla porta lavora il pallone e lo gioca all'indietro per Brozovic, il croato calcia di… - biscone69 : - norrimohamed : RT @Alex_Cavasinni: Skriniar al Tottenham Bastoni al City De Vrij all'Everton Barella al Real Brozovic al Psg Perisic alla Roma Lukaku al C… -