Il sasso sfonda l’auto in corsa e la colpisce in testa | muore a 10 anni Soccorsi inutili | una famiglia distrutta

Un sasso si schianta contro il parabrezza dell'automobile e la colpisce in testa. Una bambina di dieci anni è rimasta uccisa mentre era in viaggio sul veicolo del papà quando un autocarro che guidava sulla stessa strada ha spostato una roccia da 10 centimetri scagliandola verso di loro. La bambina, Kambrie Horsley, 10 anni è morta dopo che suo padre l'ha portata d'urgenza in ospedale per le cure. Davvero una tragedia quella che ha tolto la vita alla piccola che viaggiava in automobile con suo padre Brad a Malad City negli Stati Uniti. La pietra ha colpito Kambrie alla ...

