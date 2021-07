Il feticismo della fragilità e la fine dell’eccellenza (Di sabato 31 luglio 2021) Forse avete sentito parlare di Amanda Knox: è la trentaquattrenne di Seattle che venne condannata per l’omicidio della tizia con cui, a vent’anni, divideva l’appartamento mentre frequentavano l’università di Perugia (a ventott’anni, la Cassazione la rimandò a casa); è la titolare d’un podcast (come tutti); è la chiave più interessante per capire la percezione del ritiro di Simone Biles. Forse avete sentito parlare di Simone Biles: è la ginnasta ventiquattrenne che si è ritirata dalle Olimpiadi, facendo rapidamente accadere tre cose. Una, l’oscuramento del resto della squadra statunitense: che ha comunque vinto l’argento dopo l’abbandono ... Leggi su linkiesta (Di sabato 31 luglio 2021) Forse avete sentito parlare di Amanda Knox: è la trentaquattrenne di Seattle che venne condannata per l’omicidiotizia con cui, a vent’anni, divideva l’appartamento mentre frequentavano l’università di Perugia (a ventott’anni, la Cassazione la rimandò a casa); è la titolare d’un podcast (come tutti); è la chiave più interessante per capire la percezione del ritiro di Simone Biles. Forse avete sentito parlare di Simone Biles: è la ginnasta ventiquattrenne che si è ritirata dalle Olimpiadi, facendo rapidamente accadere tre cose. Una, l’oscuramento del restosquadra statunitense: che ha comunque vinto l’argento dopo l’abbandono ...

