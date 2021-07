Grugliasco | stava per darsi fuoco | salvato dal sindaco

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Grugliasco stava

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il 64enne sfrattato è andato in Comune cosparso di benzina. "Appena ho visto che tirava fuori l'accendino, l'ho placcato a terra" di REDAZIONE INTERNIE' accaduto questa mattina negli uffici del Comune di, alle porte di Torino. A quanto si apprende l'uomo, un 64enne, aveva preso regolare appuntamento con il primo cittadino, che lo...Quindi è andato in municipio per vedere il primo cittadino. “Quest’incontro durerà poco”, ha detto subito. E poi sono spuntati due accendini mentre nella stanza si diffond ...Il 64enne sfrattato è andato in Comune cosparso di benzina. "Appena ho visto che tirava fuori l’accendino, l’ho placcato a terra" ...