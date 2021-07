Giulia De Lellis accusata di non aver fatto il vaccino, posta una foto su una barella e dice “Dopo mi sono sentita male e mi hanno fatto una flebo” (Di sabato 31 luglio 2021) Giulia De Lellis è un’influencer seguitissima che aggiorna costantemente i suoi follower di ciò che le accade di bello e di brutto. Lei ha voluto raccontare, per esempio sui social del problema che l’affligge da diversi anni e cioè l’acne e non ha avuto remore nel mostrarsi in scatti poi postati dove, senza trucco si vede molto bene quanto la sua pelle sua interessata dall’acne. In ogni caso resta una bellissima ragazza e questo suo essere così vera la fa piacere ancora di più. Un’altra verità che la riguarda è quella dell’ansia che lei non nasconde. E’ una ragazza molto sensibile e, spesso, è assalita dall’ansia come lei stessa, in più ... Leggi su cityroma (Di sabato 31 luglio 2021)Deè un’influencer seguitissima che aggiorna costantemente i suoi follower di ciò che le accade di bello e di brutto. Lei ha voluto raccontare, per esempio sui social del problema che l’affligge da diversi anni e cioè l’acne e non ha avuto remore nel mostrarsi in scatti poiti dove, senza trucco si vede molto bene quanto la sua pelle sua interessata dall’acne. In ogni caso resta una bellissima ragazza e questo suo essere così vera la fa piacere ancora di più. Un’altra verità che la riguarda è quella dell’ansia che lei non nasconde. E’ una ragazza molto sensibile e, spesso, è assalita dall’ansia come lei stessa, in più ...

