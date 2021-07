F 1 | GP Ungheria - Libere 3 | Hamilton precede Verstappen di un soffio

Leggi su quattroruote

(Di sabato 31 luglio 2021) Nella terza sessione di prove, si rinnova la sfida tra Lewise Max. L'inglese della Mercedes ha preceduto il rivale olandese della Red Bull per appena 88 millesimi, mettendo in chiaro che la qualifica che vedremo oggi pomeriggio si preannuncia piuttosto tirata. Terza posizione per Valtteri Bottas, appena un decimo dietro ai primi due. Lotta serrata tra i primi. Le indicazioni avute ieri si sono rivelate corrette: le Mercedes hanno un gran passo e l'unico in grado di tenere testa, al momento, ècon la sua RB16B. Sergio Perez, nonostante la stessa auto a disposizione, non è riuscito ad ...