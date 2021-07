Così Mps diventa una sfida per Letta (Di sabato 31 luglio 2021) Il Monte dei Paschi di Siena si vende, i grillini devono mettersi il cuore in pace. Molto probabilmente ci sarà anche lo “spezzatino” contro il quale si erano schierati i piddini senesi e anche loro devono prendere atto della realtà. La concentrazione è inevitabile per rafforzare il sistema creditizio italiano e l’operazione Unicredit-Mps era diventata sempre più all’ordine del giorno dopo l’acquisizione di Ubi Banca da parte di Intesa Sanpaolo. Mario Draghi non si ferma e applica il suo metodo a tutto campo dalla riforma della giustizia al risiko bancario. Formalmente è il rainmaker Andrea Orcel a far piovere su Siena, tuttavia è il ministro dell’Economia Daniele Franco a ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 31 luglio 2021) Il Monte dei Paschi di Siena si vende, i grillini devono mettersi il cuore in pace. Molto probabilmente ci sarà anche lo “spezzatino” contro il quale si erano schierati i piddini senesi e anche loro devono prendere atto della realtà. La concentrazione è inevitabile per rafforzare il sistema creditizio italiano e l’operazione Unicredit-Mps erata sempre più all’ordine del giorno dopo l’acquisizione di Ubi Banca da parte di Intesa Sanpaolo. Mario Draghi non si ferma e applica il suo metodo a tutto campo dalla riforma della giustizia al risiko bancario. Formalmente è il rainmaker Andrea Orcel a far piovere su Siena, tuttavia è il ministro dell’Economia Daniele Franco a ...

