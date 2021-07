Calciomercato Inter, Nandez sempre più vicino: trattativa ai dettagli (Di sabato 31 luglio 2021) Nandez sempre più vicino all’Inter: distanza minima con il Cagliari, lunedì giornata decisiva per il suo arrivo Prossima settimana decisiva per il colpo Nahitan Nandez. L’Inter accelera e la distanza con il Cagliari si è assottigliata come scrive stamane La Gazzetta dello Sport. Il club nerazzurro è sempre più vicino all’uruguaiano, con Marotta pronto a chiudere nei prossimi giorni. Lunedì sarebbe in programma un nuovo incontro tra le parti, dove potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca all’operazione. Ballano 2 milioni di euro per la cifra del ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021)piùall’: distanza minima con il Cagliari, lunedì giornata decisiva per il suo arrivo Prossima settimana decisiva per il colpo Nahitan. L’accelera e la distanza con il Cagliari si è assottigliata come scrive stamane La Gazzetta dello Sport. Il club nerazzurro èpiùall’uruguaiano, con Marotta pronto a chiudere nei prossimi giorni. Lunedì sarebbe in programma un nuovo incontro tra le parti, dove potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca all’operazione. Ballano 2 milioni di euro per la cifra del ...

Advertising

DiMarzio : #Inter, problemi nel rinnovo di #Lautaro: in caso di maxi offerta può partire - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Empoli spinge per avere Pinamonti dell'#Inter in prestito - SkySport : Inter, non si esclude la cessione di Lautaro Martinez. Le news di calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato #Inter - interchannel_ic : - interchannel_ic : -