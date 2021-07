-Brasile-Egitto 1-0: Cunha fa volare i verdeoro in semifinale (Di sabato 31 luglio 2021) Domani 31 Luglio 2021 nello Stadio Saitama alle ore 12:00 si è disputata la partita Brasile-Egitto valido per i quarti di finale di Tokyo 2020. Nel primo tempo il Brasile ha trovato la rete grazie a Cunha e nel secondo parziale ha gestito il vantaggio continuando ad attaccare ma non trovando la porta. L’Egitto è stato fin troppo debole per il gioco, la fantasia verdeoro anche se nel finale ha cercato il pareggio ma non c’è stato nulla da fare. Brasile-Egitto: formazioni e dove vederla -Brasile-Egitto: formazioni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 31 luglio 2021) Domani 31 Luglio 2021 nello Stadio Saitama alle ore 12:00 si è disputata la partitavalido per i quarti di finale di Tokyo 2020. Nel primo tempo ilha trovato la rete grazie ae nel secondo parziale ha gestito il vantaggio continuando ad attaccare ma non trovando la porta. L’è stato fin troppo debole per il gioco, la fantasiaanche se nel finale ha cercato il pareggio ma non c’è stato nulla da fare.: formazioni e dove vederla -: formazioni ...

