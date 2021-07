Bayern Monaco Napoli 0-3 | show azzurro | Osimhen sugli scudi | doppietta

(Di sabato 31 luglio 2021) Ilstravince in casa delper 3-0. Grande protagonistaautore di unaNella prima amichevole di livello internazionale, il nuovodi Luciano Spalletti conquista subito un grande successo. In casa del, gli azzurri si impongono infatti per 3-0. Dopo un primo tempo dove i bavaresi fanno di più la partita, ma i partenopei tengono botta grazie a un Koulibaly monumentale, nella ripresa si scatena Victorche regala aluna vittoria che dà grande fiducia in ...

sscnapoli : ?? Oggi pomeriggio, alle ore 16:30, #FCBayernNapoli. Dove vederla ?? ?? #ForzaNapoliSempre - GoalItalia : Grande vittoria per il #Napoli, trascinato da un super #Osimhen ?? Battuto il #BayernMonaco 0-3 ?? - sscnapoli : ?? Bayern Monaco-Napoli, dove seguirla. ?? #ForzaNapoliSempre - tcm24com : Amichevoli: Grande successo per il Napoli, 3-0 al Bayern Monaco #napoli #bayern monaco #amichevole - AConan_Doyle : Il Napoli ha battuto 3-0 il Bayern Monaco -

DI BAVIERA (GERMANIA) - E' solo calcio d'estate, ma i segnali sono incoraggianti, molto incoraggianti. Vincere in casa delnon succede tutti i giorni, il Napoli ci riesce in amichevole addirittura 3 - 0 e torna a casa con tanta consapevolezza delle proprie qualità. Il grande protagonista all'Allianz Arena è ...LIVE - Il Napoli sfida ilall'Allianz Arena nella prima amichevole internazionale del precampionato. Segui con noi la diretta testuale. Finisce qui, trionfo Napoli all'Allianz Arena: è 0 - 3!! 85' GOL! ...Primo impegno di spessore internazionale per il Napoli che, dopo aver affrontato Bassa Anaunia e Pro Vercelli, ha come avversari i campioni di Germania del Bayern Monaco. Un match giocato con coraggio ...I video con gli highlights di Bayern Monaco-Napoli, amichevole precampionato di prestigio andata in scena all’Allianz Arena. Gli uomini di Luciano Spalletti tornano dalla Baviera con una bella prestaz ...