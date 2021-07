Basket | quando gioca i quarti l’Italia? Data e programma | sarà sorteggio per l’avversaria!

Leggi su oasport

(Di sabato 31 luglio 2021)ha firmato un’autentica impresa alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Nazionale dimaschile ha sconfitto la Nigeria e, dopo aver battuto la Germania e perso di misura contro l’Australia, si è qualificata per idi finale. Una vera e propria magia compiuta dagli azzurri, che un mese fa riuscirono a stappare il pass per i Giochi travolgendo contro pronostico la Serbia a Belgrado e che adesso stanno regalando magie sul parquet a cinque cerchi. I ragazzi del CT Meo Sacchetti hanno tramortito la compagine africana in un ultimo quarto perfetto e ora attendono di sapere il piazzamento nel gruppo B. Gli azzurri torneranno in campo ...