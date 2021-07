Ajax sotto shock: la stellina Noah Gesser, 16 anni, muore in un incidente stradale (Di sabato 31 luglio 2021) Lutto nel mondo del calcio. Nella giornata di oggi l'Ajax ha reso nota la prematura scomparsa di Noah Gesser. La giovane promessa olandese, 16 anni, ha perso la vita insieme al fratello dopo uno ... Leggi su gazzetta (Di sabato 31 luglio 2021) Lutto nel mondo del calcio. Nella giornata di oggi l'ha reso nota la prematura scomparsa di. La giovane promessa olandese, 16, ha perso la vita insieme al fratello dopo uno ...

Advertising

Gazzetta_it : Ajax sotto shock: la stellina Noah Gesser, 16 anni, muore in un incidente stradale - sportli26181512 : Ajax sotto shock: la stellina Noah Gesser, 16 anni, muore in un incidente stradale: Ajax sotto shock: la stellina N… - Raquel_Canarias : RT @Gazzetta_it: Ajax sotto shock: la stellina Noah Gesser, 16 anni, muore in un incidente stradale - mauriziobonanno : RT @Gazzetta_it: Ajax sotto shock: la stellina Noah Gesser, 16 anni, muore in un incidente stradale - Mterryf1 : RT @Gazzetta_it: Ajax sotto shock: la stellina Noah Gesser, 16 anni, muore in un incidente stradale -